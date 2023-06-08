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В День России почтовые отделения Томской области изменят график работы

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Понедельник, 12 июня, для всех почтовый отделений Томской области станет выходным днем, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Уточняется, что в этот день почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда РФ.

Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайшее открытое отделение Почты России можно на сайте pochta.ru.

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