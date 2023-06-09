«Газпромнефть-Восток» добыл 30-миллионную тонну углеводородов

9 июня 2023 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

Накопленная добыча «Газпромнефть-Востока» достигла 30 миллионов тонн жидких углеводородов.



Производственная деятельность предприятия начиналась в 2005 году с разработки юго-западной части Крапивинского месторождения в Омской области. В настоящий момент «Газпромнефть-Восток» осуществляет добычу углеводородов на 6 лицензионных участках в Томской и Омской областях, где расположены 12 месторождений.



«Газпромнефть-Восток» — один из российских центров экспертизы по работе с трудноизвлекаемыми запасами углеводородов (ТРИЗ). На базе предприятия разработана уникальная технология для поиска залежей палеозойской нефти, ресурсная база которой в Западной Сибири превышает 26 млрд тонн нефти. В настоящий момент более половины объема добычи углеводородов «Газпромнефть-Восток» получает из ТРИЗов.



«Газпромнефть-Восток» внедряет на своих активах цифровые технологии. Интегрированный цифровой двойник Урмано-Арчинской группы месторождений в Томской области объединяет модели пластов, скважин и инфраструктурных объектов. Инновационная система повышает эффективность управления добывающим фондом, системой сбора и подготовки нефти, а также обеспечивает максимальный уровень полезного использования попутного нефтяного газа на промыслах.



Предприятие вносит значимый вклад в социальное развитие и рост экономики всего региона, входит в число крупных налогоплательщиков. В регионе при непосредственном участии «Газпромнефть-Востока» реализуется программа социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Под ее эгидой на территории Томской области реализовано более 350 проектов, создано или реконструировано 27 объектов социальной инфраструктуры. Активно развивается корпоративное волонтерство, в которое вовлекаются представители подрядных организаций. По итогам прошлого года «Газпромнефть-Восток» стал победителем первого регионального конкурса в области благотворительности и социального предпринимательства «Бизнес во благо», выиграв в двух номинациях: «За лучшую программу корпоративной социальной ответственности — 2022» и «За лучшую благотворительную акцию — 2022».



— Наша команда добыла 30-миллионную тонну нефти, я рад и горд, что мне, как руководителю «Газпромнефть-Востока», выпала возможность поздравить коллектив с этим достижением. Ориентированность на передовые технологии, современные инженерные решения, стремление к повышению операционной эффективности и слаженная работа настоящих профессионалов своего дела — вот то, что позволяет нашей команде оставаться надежным партнером, ответственным недропользователем и источником успешных практик, — отметил генеральный директор «Газпромнефть-Востока» Иван Раздобудько.

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