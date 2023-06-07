В ближайшие дни в Томске сохранится 30-градусная жара

7 июня 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В четверг и пятницу, 8 и 9 июня, в Томске объявлено штормовое предупреждение в связи с аномальной жарой, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«Ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами +30°С и выше», — говорится в сообщении.

В связи с получение данного прогноза томичей просят соблюдать меры безопасности.

В пресс-службе регионального департамента здравоохранения отмечают, что во время аномально жаркой погоды не рекомендуется употреблять алкоголь.

«Алкоголь нарушает работу систем терморегуляции, поэтому человек, употребляющий спиртное на жаре, больше рискует пострадать от теплового удара», — отметил внештатный психиатр-нарколог департамента здравоохранения Томской области Дмитрий Абрамов.

По его словам Дмитрия Абрамова, из-за снижения объема циркулирующей в организме человека жидкости увеличивается градиент концентрации последнего в крови, поэтому на жаре люди пьянеют быстрее, чем в прохладе. Именно поэтому употребление спиртного входит в список факторов риска заболеваний, связанных с перегревом.

Особенно опасно употребление некачественного алкоголя, которое может вызвать сильнейшее отравление. Нельзя осуществлять покупку алкоголя в сомнительных магазинах. «Контрафактный» алкоголь производится незаконно без соблюдения требований утвержденных и регулируемых производственных процессов зарегистрированных и законных производителей. В основном эти алкогольные напитки не имеют торговой марки и не соответствуют стандартам качества и безопасности продуктов.

Также врач напомнил о том, что в состоянии алкогольного опьянения не стоит купаться в водоемах.

Напомним, в лесах Томской области введен режим ЧС.

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