В Томске до вторника перекрыли движение на участке ул. Никитина

7 июня 2023 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова, из архива издания

В Томске ограничили движение по ул. Никитина на участке от ул. Киевской до ул. Тверской, сообщает пресс-служба мэрии.

Перекрытие продлится до 20.00 вторника, 13 июня. В это время на указанном участке бригады АО «Томск РТС» будут проводить аварийный ремонт теплосетей.

Во время действия ограничения движение транспорта будет осуществляться в соответствии с временными знаками.

Томичей просят учитывать информацию о перекрытии ул. Никитина при планировании передвижений по городу.

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