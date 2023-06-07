Более 1,5 тыс. школьников Томской области посетили экоуроки СИБУРа

7 июня 2023 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба "Томскнефтехима"

С декабря 2022 года в школах Томской области прошли более 80 экоуроков «Разделяй правильно. Вторая жизнь пластика», организованные томскими предприятиями СИБУРа. Их посетили более 1,5 тыс. школьников 11 учебных заведений региона, сообщает пресс-служба «Томскнефтехима».

Сам экопроект стартовал в конце ноября 2022 года. Его основная цель — в интересной и доступной форме рассказать школьникам о том, как они могут вносить вклад в защиту окружающей среды и улучшение ситуации в родном крае.

— Я сама занимаюсь раздельным сбором отходов и хочу вовлечь в это как можно больше людей. Большинство детей охотно вовлекаются в процесс урока и интерактивы, задают вопросы, делятся своим опытом раздельного сбора отходов». Говоря о дальнейшем развитии проекта, Ирина отмечает: «Хотелось бы, чтобы на уроках присутствовали и родители, которые, возможно, лучше бы понимали, как и зачем заниматься переработкой, — отметила эксперт НИОСТ Ирина Попова.

В свою очередь специалист НИОСТ Валерия Мась, добавляет, что проведение таких экоуроков очень важно, потому что многие дети не знают о возможности раздельной сдачи отходов в переработку.

— Даже если мы смогли десять школьников из всей массы детей заинтересовать и они начнут раздельный сбор отходов, то это уже принесёт огромную пользу окружающей среде, — считает Валерия Мась.

В конце апреля «Томскнефтехим» расширил границы проекта в сфере экопросвещения и провел первый практический урок промышленной экологии с участием мобильной лаборатории. Эксперты-химики показали школьникам как проводятся замеры воздуха. Также специалисты завода рассказали о работе метеостанции, которая замеряет температуру, влажность, давление и направление ветра, подключив персональный компьютер в эколаборатории.

— Мы активно участвуем в жизни региона, поддерживаем проекты в сфере экопросвещения и защиты окружающей среды, а также инициируем собственные. Среди крупных проектов — «Формула леса», «Территория чибисов» и другие. Так, в прошлом году мы высадили более 6 000 саженцев сибирского кедра на территории Томской области, в этом году планируем увеличить количество до 8 000. Мы рады вносить вклад в сохранение и защиту окружающей среды и формирование экологических ценностей как реализуя масштабные проекты, так и поддерживая региональные инициативы», — отмечает руководитель по экологии «Томскнефтехима» Анна Рогозина.

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