Инвесторы смогут брать в аренду исторические каменные здания в Томске для восстановления

6 июня 2023 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

Депутаты думы города Томска приняли решение, разрешающее всем желающим в рамках программы «Дом за рубль» брать под восстановление не только деревянные, но и каменные исторические здания, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на собственного корреспондента с заседания думы.

«Цель проекта — создание условий включения в перечень сохраняемых зданий не только деревянных, но и каменных, обладающих историко-архитектурной ценностью. На территории города находится не менее 166 подобных зданий, часть которых полностью или частично находятся в муниципальной собственности. 5 таких объектов полностью расселены или в процессе расселения и могут быть включены в томский муниципальный проект «Дом за рубль», — говорится в пояснительной записке к решению.

Как сообщалось, программа «Дом за рубль» (ранее — «Аренда за рубль») предлагает инвесторам взять в долгосрочную аренду дома-памятники, отремонтировать под собственные нужды и получить льготу по арендной плате на 49 лет. На время ремонта в течение двух лет стоимость аренды будет снижена в 10 раз и составит от 70 до 120 тыс. рублей в год, а после ремонта и до окончания долгосрочной аренды — плата составит 1 рубль в год.

С 2016 года в Томске были восстановлены семь домов, всего в аренду переданы 43 дома, ремонтные работы ведутся на 20 домах, на остальные готовится документация.

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