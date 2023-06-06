Томичей приглашают на большой фестиваль местного кино

6 июня 2023 / Томский Обзор / Фото: CAST prod.

В субботу, 10 июня, в Томске стартует большой фестиваль регионального кино «Наш конёк». В его рамках пройдут бесплатные показы фильмов и анимации томских режиссеров, сообщают организаторы.

Главной площадкой фестиваля станет амфитеатр набережной Ушайки, а также залы областной библиотеки им. Пушкина. После показов зрители смогут пообщаться с создателями фильмов. Специальным гостем мероприятия станет московский режиссер Роман Каримов, который покажет свою культовую комедию «Неадекватные люди» и пообщается с томичами.

Фестиваль пройдет с 10 по 12 июня. В эти дни томичи смогут бесплатно посмотреть документальные ленты, спортивные мелодрамы, комедии, драмы, боевики, фантастику и мультфильмы. Например, в первый день фестиваля на площадке Пушкинской библиотеки покажут документальный фильм «Кино, скрытое от глаз», рассказывающее о томских режиссерах, создавших за последние 10 лет региональный кинематограф.

«Цель у фестиваля прежде всего просветительская. За последние 8 лет в Томской области силами энтузиастов развивается региональный кинематограф. Мы хотим показать наши с коллегами результаты за эти годы и констатировать, что кино в Томске есть, и оно с каждым годом растёт по качеству», — рассказали в пресс-службе организаторов фестиваля.

Также зрители смогут принять участие в ретропоказе фильма «Ещё до войны», снятого в советское время в деревнях Томской области — фильм разберет известный томский киновед и кинокритик.

На фестивале покажут и крупнейшие томские премьеры последних лет. Среди них несколько историй о Томске будущего в сериале «Соцсети», снятого киностудией «Cast Production», боевик «Боевая система» от кинокомпанией Doronkin project. Кроме того, будет показан самый фестивально титулованный полнометражный томский фильм «Вера» студии «Киноартель ТрансСиб», а также популярный анимационный проект «Курьер».

В субботу, 10 июня также пройдет дискуссионный кинобаттл, в котором примут участие члены киносообщества. Они обсудят разные взгляды на кинопроизводство в Томской области. А 11 июня состоится большая шоу-программа с участием группы ЮДИ и авторов саундтреков томских фильмов. Вход на все дни мероприятия бесплатный. Начало с 10:00 до 23:00.

Организаторами фестиваля выступают томские кинокомпании Doronkin project, CAST production, ЮДИ и Департамент по культуре Томской области при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и томских партнёров.

С подробной программой мероприятий можно ознакомиться на сайте фестиваля.

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