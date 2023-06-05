В Томске пять человек обратились в «скорую» из-за жары

5 июня 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

С начала июня в Томске пять человек обращались в скорую помощь из-за аномальной жаркой погоды. В их числе один ребенок.

В пресс-службе регионального департамента здравоохранения напоминают, что симптомами, указывающими на тепловой удар являются быстрая утомляемость, головная боль, рассеянность, замедленная спутанная речь, нарушение ориентации в пространстве, учащение пульса, повышение артериального давления, судороги и нарушение дыхания.

При появлении таких признаков необходимо обращаться за помощью к медикам.

Согласно прогнозу томского Гидрометцентра 30-градусная жара сохранится в Томске до пятницы, 9 июня.

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