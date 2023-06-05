Скверу быть: «Сибагро» помогает школьникам реализовывать собственные экопроекты

5 июня 2023 / Томский Обзор / Фото: СИБАГРО

Июнь, во дворе школы поселка Молодежный непривычно шумно для начала летних каникул. Более 50 активных ребят собрались здесь, чтобы сделать первые шаги к реализации проекта «Дорога в школу». Цели масштабные — облагородить местный сквер и привести в порядок дорогу, которая пролегает через него.

Инициаторами благоустройства стали сами мальчишки и девчонки. А все благодаря участию в проекте Сибагро «Переходим на зеленое. Экошкола», который стартовал в 2022 году. В нем свыше 100 местных школьников прошли несколько обучающих экологических мастер-классов и акций, а также подготовили собственные предложения по улучшению окружающей среды. Именно в рамках экошколы ребята впервые подняли проблему доступности дороги в сквере.

В межсезонье она становится грязной, также на ее пути есть не безопасный бетонный мостик и заросшие кустарники, ветки которых норовят упасть или поцарапать проходящих мимо людей.

— Осенью дорога до школы превращается в настоящий квест с препятствиями в виде луж и грязи, а зимой здесь ледовые горки. На экоконференции «Переходим на зеленое» мы представили свой проект по благоустройству дороги, а сегодня при поддержке «Сибагро» приступили к первому этапу его реализации — уборке территории. Это нужно для всех нас. Сейчас просто неприятно ходить до школы, поэтому мы решили взять все в свои руки. Сделали маленький первый шаг к большой цели, — делится впечатлениями о субботнике Дегтярева Диана, ученица 9 класса.

К слову, сотрудничество школы и компании началось всего год назад, но за этот небольшой промежуток времени удалось сделать многое.

— Я очень рада, что в прошлом году мы стали партнерами с «Сибагро». У нас теперь есть гидропонная система и теплица, благодаря которым дети знакомятся с ботаникой на практике. Ребята даже сами вырастили микрозелень для школьной столовой и саженцы для школьных клумб. Нам благоустроили территорию рядом со школой, здесь появились каменистый сад и живая изгородь. Но самое главное — компания помогла в организации детского летнего экологического лагеря, где мальчишки и девчонки могут реализовать собственные эко-проекты. «Дорога в школу» как раз один из них, — делится директор школы Татьяна Киликельдина.

Юные экологи разбились на несколько групп. Те, что помладше, под присмотром вожатых отправились убирать мусор вокруг новой спортплощадки. Старшим доверили расчистку сквера. Это любимое жителями место отдыха. Здесь растет клен, боярышник, сирень и шиповник. В жару их тень спасает от палящего солнца, но сейчас деревья требуют ухода и обрезки. Как правильно это сделать показал профессиональный ландшафтник, он провел мастер-класс для ребят по топиарному искусству.

Поддержали стремление ребят и взрослые, помочь с уборкой пришли неравнодушные жители села, ветераны, работники местной администрации, учителя и родители маленьких активистов.

— Моя дочь занимается в экошколе, думаю, что это замечательный проект. Мы прививаем любовь к труду, к своей малой родине. Невозможно оставаться в стороне, ведь на своем примере мы показываем хороший пример своим детям и всему подрастающему поколению, — делится Ирина Александрова, мама Арины из 2 класса

После субботника территория заметно преобразилась. Кругом чистота и порядок, а главное — довольные улыбки участников проекта. В дальнейших планах благоустройства — сделать сквер «Переходим на зеленое». Компания продолжит помогать ребятам в этом деле, как и местная администрация, которая пообещала провести ремонт дороги.

— Сегодняшняя акция — это первый этап проекта «Дорога в школу». В будущем планируем создать здесь сквер «Переходим на зеленое». Это важно не только с точки зрения задач наших проекта — воспитание экологической осознанности у подрастающего поколения. Это важно еще и с точки зрения преемственности, ведь в 1978 все деревья здесь заботливо высадили сотрудники птицефабрики, которые работали на предприятии и проживали в поселке, — говорит Елена Щербакова, специалист по социальным вопросам компании «Сибагро».

Фото: СИБАГРО

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».