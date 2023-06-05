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В День России РЖД запустит дополнительные поезда между Томском и Асино

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В понедельник, 12 июня, в связи с повышенным спросом в праздники будут запущены поезда сообщением Томск-2 — Асино, которые обычно курсируют по средам, субботам и воскресеньям.

Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ЗСЖ, отправление со станции Томск-2 в 7:31, прибытие в Асино в 9:56. В обратном направлении от станции Асино отправление в 18:07, прибытие на станцию Томск-2 в 20:31 (время указано местное).

Билеты на пригородные поезда можно приобрести за 10 дней до отправления.

Узнать информацию о расписании поездов можно на сайте пригородной компании и по телефону диспетчера 8-800-700-2501 (звонок бесплатный). Купить билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», с помощью Telegram-бот «АО Кузбасс-пригород» и в пригородных железнодорожных кассах.

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