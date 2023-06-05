В Томске увеличилось количество троллейбусов на городских маршрутах

5 июня 2023 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

На городских маршрутах Томска увеличилось количество троллейбусов. Это произошло по условиям муниципального контракта, сообщает пресс-служба мэрии.

«В прошлом году Трамвайно-троллейбусное управление набрало группы по обучению водителей трамвая и троллейбуса. Если водители трамвая уже работают, то водители троллейбуса — это 10 человек — после стажировки приступили к работе с июня. Что и позволило увеличить количество подвижного состава на линии», — рассказала председатель комитета по организации пассажироперевозок Ольга Свахина.

Так, по маршруту №1 в будние дни выход троллейбусов увеличится на 3 единицы, всего по маршруту будут курсировать 9 троллейбусов. На две единицы подвижного состава в будние дни увеличится выход по маршруту №2, и планируется, что всего будут курсировать 7 троллейбусов.

По одному троллейбусу добавилось на маршрутах № 5, 6 и 7. Так, на маршрутах №5 и №7 ежедневно будет задействовано до трех единиц подвижного состава, а на маршрут №6 в будние запланирован выход 7 троллейбусов.

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