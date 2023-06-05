В Томске молодой человек утонул в озере Боярском

Томский Обзор / Фото: 5 июня 2023 // Фото: vk.com/tomskpss

Накануне, 4 июня, в Томскую областную поисково-спасательную службу поступило сообщение об инциденте на озере Боярском.

Как уточняют в ТО ПСС, сообщалось, что в водоеме утонул 18-летний молодой человек. В 17.28 группа водолазов отправилась на место происшествия. Боярском.

«Поисковые работы проводились в условиях нулевой видимости, поскольку дно озера заилено и захламлено», — говорится в сообщении.

Уточняется также. что спасатели обследовали 150 кв.метров акватории. Тело утонувшего удалось найти в 20.00.

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