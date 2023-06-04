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В Томской области пассажир получил травмы, упав с крыши иномарки

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Сегодня, 4 июня, в городе Колпашево произошло ДТП, в результате которого пострадал 30-летний мужчина, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 7.08 в районе дома по ул. Мира. Здесь 32-летний водитель Toyota Corolla управлял автомобилем, на крыше которого стоял пассажир. При совершении маневра последний не устоял на ногах и упал на проезжую часть.

В результате ДТП пассажир госпитализирован с травмами, относящимися к категории тяжкого вреда здоровью.

В сообщении уточняется, что в момент инцидента водитель иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль изъяли и поместили на спецстоянку.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.264 УК РФ. Расследование продолжается.

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