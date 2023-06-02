В выходные томские маршрутки будут чаще ездить до кладбищ

2 июня 2023 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

В субботу и воскресенье, 3 и 4 июня, томские перевозчики планируют вывести максимальное количество автобусов на маршруты до кладбищ в связи с Троицей, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, добраться до кладбища «Бактин» можно на всех рейсах автобусов муниципальных маршрутов №8/9, 13/14 и 20. Начало работы с 6:30, автобусы буду ходить с интервалом 6-14 минут.



До городского кладбища «Воронино» пассажиры смогут доехать на всех рейсах автобуса межмуниципального маршрута № 120 «мкр. Мокрушинский — д. Воронино — с. Семилужки». Воспользоваться автобусом томичи смогут с 7:30 (мкр. Мокрушинский), интервал следования составит 8-12 минут. Завершающий рейс от кладбища «Воронино» в сторону Томска автобус совершит в 21:00.



Доставка пассажиров к кладбищу в районе остановки «Школа № 55» будет осуществляться всеми рейсами автобусов муниципальных маршрутов № 19 и 38 с начальных остановок с 6:30.



— Мы понимаем, что томичи поедут в этом направлении и завтра, и в воскресенье. Поэтому уже с субботы перевозчики выведут максимальное количество автобусов на маршруты, — рассказала председатель комитета по организации пассажироперевозок Ольга Свахина.

Также в пресс-службе томичам напомнили, что летом городские кладбища открыты для посещений с 9.00 до 19.00.

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