В Томске установят памятник сибирскому писателю Вячеславу Шишкову

Томский Обзор / Фото: 2 июня 2023 // Фото: elib.tomsk.ru

В Томске появится памятная доска известному писателю Вячеславу Шишкову. Её установят на историческом здании по ул. Карла Маркса, 2, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Центр по охране памятников Томской области уже заключил договор с подрядчиком. До конца сентября 2023 года специалисты должны разработать эскиз и смонтировать памятную доску на здании.

Дом по улице Карла Маркса, 2 построен в 1882 году по заказу купца А. Швецова. Архитектор неизвестен. В здании располагался торговый дом фирмы «А.В. Швецов и сыновья», занимавшейся торговлей ценными видами сибирской пушнины. Весной 1895 года там разместилось только созданное Управление Округа путей сообщения по рекам Западной Сибири. Ведомство занялось обследованием водных путей Сибири, изданием судоходных карт, установкой на фарватерах рек указательных знаков и др.

Для работ потребовались квалифицированные кадры и в конце 1894 года молодой техник Вячеслав Шишков приехал в Томск на должность канцелярского служителя управления. С 1900 по 1920 год инженер провел исследование сибирских рек Иртыша, Оби, Бии, Катуни, Енисея, Чулыма, Нижней Тунгуски, Лены и Ангары. От своего коллеги по управлению, потомка енисейского купеческого рода Николая Матонина Вячеслав Шишков узнал о жизни золотопромышленников енисейской тайги. Итогом работы стало написание и издание романа «Угрюм-река», прославившего сибирского писателя.

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