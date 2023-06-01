Сотрудники Сибирской Сервисной Компании собрали «Коробку храбрости» ко Дню защиты детей

1 июня 2023 / Томский Обзор / Фото: Сибирская Сервисная Компания

Накануне Дня защиты детей сотрудники Томского филиала Сибирской Сервисной Компании приняли участие в проекте Благотворительного Фонда «Клуб добряков» под названием «Коробка храбрости». Они собирали игрушки, наборы для творчества и рисования, конструкторы, машинки, головоломки, мозаики, книги. Все эти подарки были переданы маленьким пациентам в отделения Областной детской больницы.

«Из маленьких добрых дел складываются большие чудеса. Порой просто достаточно быть неравнодушными и оказать хотя бы небольшую помощь. Сибирская Сервисная Компания на протяжении многих лет сотрудничает с благотворительными фондами и детскими домами, мы участвуем в социальных и волонтерских проектах, — отметил директор Томского филиала АО „ССК“ Евгений Телков. — Сейчас „Коробку храбрости“ собирали силами и средствами сотрудников. Я горжусь своими коллегами. Приятно работать с людьми, которые могут помогать другим безвозмездно и с радостью».

«Коробка храбрости» Фото: пресс-служба ССК

Проект «Коробка храбрости» реализуется в Томске волонтерами Благотворительного Фонда «Клуб добряков». Дети в больницах ежедневно преодолевают страх и боль. И помогают им в этом игрушки из «Коробки храбрости». Такая «волшебная» коробка стоит в процедурных кабинетах, в ней находятся небольшие подарки, помогающие поднять настроение или высушить детские слезы. Это призы за смелость. Поэтому коробка так и называется — «Коробка храбрости».

«Проект создан, чтобы сформировать доверие детей к медицинскому персоналу. Дети, которые долго лежат в больницах, проходят много неприятных процедур и часто боятся медсестёр и врачей. Полученная из „Коробки храбрости“ игрушка помогает ребёнку отвлечься, не бояться, а медперсоналу — быстро и качественно делать свою работу. Кроме того, подаренная игрушка позволяет малышам не скучать даже в серых стенах больниц, — рассказала Елена Алимпьева, волонтер томского отделения Благотворительного Фонда „Клуб добряков“. — В Томске волонтерское отделение „Клуба Добряков“ работает уже больше двух лет. Мы всегда рады, когда к нам обращаются организации, которые в своих офисах готовы собирать игрушки для „коробки храбрости“. Ко Дню защиты детей такая акция идёт в 30 городах России. Мы рады, что сотрудники Томского филиала Сибирской Сервисной Компании выступили с инициативной и присоединились к нам».

Фото: пресс-служба ССК

«Храбрец не тот, кто не боится, а тот, кто преодолел страх. Подарки из «Коробки храбрости» действительно помогают ребятишкам быстро прийти в себя после неприятных диагностических процедур. Мы ставим коробки в кабинеты забора крови, в кабинет эндоскопии, гастроскопии и дуоденального зондирования, УЗИ и другие, — поделилась старшая медсестра Областной детской больницы Анна Зайцева. — Дети сильно удивляются и искренне радуются даже самым маленьким подаркам. Они отвлекаются и практически забывают про неприятные процедуры. Мы с благодарностью принимаем «Коробки храбрости».

«Мы с молодыми специалистами Томского филиала заранее продумывали мероприятия ко Дню защиты детей. И единогласно было принято решение организовать участие в этом добром проекте. Он дарит надежду и радость. Важно помогать другим не только материальными благами, но и душевными. Проект, в котором мы участвуем, он как раз в большей степени душевно помогает детишкам, которые долго лежат в больнице, — отметила председатель совета молодых специалистов Томского филиала АО „ССК“ Алина Евгеньевна. — Наши сотрудники с энтузиазмом приняли участие в данной акции. Это здорово, когда есть отклик помочь тем, кто в этом нуждается».

Фото: пресс-служба ССК

День защиты детей — это всегда радостный день начала лета. Повод подарить тепло, внимание и заботу тем ребятишкам, которым это особенно необходимо. Проект «Коробка храбрости» реализуется в Томске круглый год. Принять в нем участие может каждый, связавшись с волонтерами томского отделения Благотворительного Фонда «Клуб добряков».

АО «Сибирская Сервисная Компания» — одна из наиболее значимых и успешных негосударственных российских буровых компаний — 23 года предоставляет широкий спектр услуг предприятиям нефтегазодобывающего комплекса. Член Международной Ассоциации Буровых Подрядчиков.

Сибирская Сервисная Компания

АО «Сибирская Сервисная Компания»

www.sibserv.com

Исполнительный аппарат АО «ССК»

г. Москва,

Ленинградский проспект, 31а, стр.1, 9 этаж

Тел: (495) 225-75-95

Томский филиал АО «ССК»

634050 г. Томск

пер. Совпартшкольный, 2

Телефон: 8 (38-22) 90-95-96

E-mail: tf@tf.sibserv.com

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».