Сотрудники Сибирской Сервисной Компании собрали «Коробку храбрости» ко Дню защиты детей
Накануне Дня защиты детей сотрудники Томского филиала Сибирской Сервисной Компании приняли участие в проекте Благотворительного Фонда «Клуб добряков» под названием «Коробка храбрости». Они собирали игрушки, наборы для творчества и рисования, конструкторы, машинки, головоломки, мозаики, книги. Все эти подарки были переданы маленьким пациентам в отделения Областной детской больницы.
«Из маленьких добрых дел складываются большие чудеса. Порой просто достаточно быть неравнодушными и оказать хотя бы небольшую помощь. Сибирская Сервисная Компания на протяжении многих лет сотрудничает с благотворительными фондами и детскими домами, мы участвуем в социальных и волонтерских проектах, — отметил директор Томского филиала АО „ССК“ Евгений Телков. — Сейчас „Коробку храбрости“ собирали силами и средствами сотрудников. Я горжусь своими коллегами. Приятно работать с людьми, которые могут помогать другим безвозмездно и с радостью».
Проект «Коробка храбрости» реализуется в Томске волонтерами Благотворительного Фонда «Клуб добряков». Дети в больницах ежедневно преодолевают страх и боль. И помогают им в этом игрушки из «Коробки храбрости». Такая «волшебная» коробка стоит в процедурных кабинетах, в ней находятся небольшие подарки, помогающие поднять настроение или высушить детские слезы. Это призы за смелость. Поэтому коробка так и называется — «Коробка храбрости».
«Проект создан, чтобы сформировать доверие детей к медицинскому персоналу. Дети, которые долго лежат в больницах, проходят много неприятных процедур и часто боятся медсестёр и врачей. Полученная из „Коробки храбрости“ игрушка помогает ребёнку отвлечься, не бояться, а медперсоналу — быстро и качественно делать свою работу. Кроме того, подаренная игрушка позволяет малышам не скучать даже в серых стенах больниц, — рассказала Елена Алимпьева, волонтер томского отделения Благотворительного Фонда „Клуб добряков“. — В Томске волонтерское отделение „Клуба Добряков“ работает уже больше двух лет. Мы всегда рады, когда к нам обращаются организации, которые в своих офисах готовы собирать игрушки для „коробки храбрости“. Ко Дню защиты детей такая акция идёт в 30 городах России. Мы рады, что сотрудники Томского филиала Сибирской Сервисной Компании выступили с инициативной и присоединились к нам».
«Храбрец не тот, кто не боится, а тот, кто преодолел страх. Подарки из «Коробки храбрости» действительно помогают ребятишкам быстро прийти в себя после неприятных диагностических процедур. Мы ставим коробки в кабинеты забора крови, в кабинет эндоскопии, гастроскопии и дуоденального зондирования, УЗИ и другие, — поделилась старшая медсестра Областной детской больницы Анна Зайцева. — Дети сильно удивляются и искренне радуются даже самым маленьким подаркам. Они отвлекаются и практически забывают про неприятные процедуры. Мы с благодарностью принимаем «Коробки храбрости».
«Мы с молодыми специалистами Томского филиала заранее продумывали мероприятия ко Дню защиты детей. И единогласно было принято решение организовать участие в этом добром проекте. Он дарит надежду и радость. Важно помогать другим не только материальными благами, но и душевными. Проект, в котором мы участвуем, он как раз в большей степени душевно помогает детишкам, которые долго лежат в больнице, — отметила председатель совета молодых специалистов Томского филиала АО „ССК“ Алина Евгеньевна. — Наши сотрудники с энтузиазмом приняли участие в данной акции. Это здорово, когда есть отклик помочь тем, кто в этом нуждается».
День защиты детей — это всегда радостный день начала лета. Повод подарить тепло, внимание и заботу тем ребятишкам, которым это особенно необходимо. Проект «Коробка храбрости» реализуется в Томске круглый год. Принять в нем участие может каждый, связавшись с волонтерами томского отделения Благотворительного Фонда «Клуб добряков».
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