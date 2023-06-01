В ТГУ до конца июня разработают программу опережающей подготовки кадров для рынка труда

1 июня 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В новом учебном году в Томском государственном университете запустят 13 экспериментальных образовательных программ в рамках пилотного проекта по совершенствованию системы российского высшего образования. Пять из них будут связаны с подготовкой кадров для регионального рынка труда. Еще восемь — с обеспечением технологического суверенитета страны. Предполагается, что новые стандарты будут разработаны до 30 июня.

ТГУ стал одним из шести вузов страны, которые займутся разработкой новых образовательных программ в рамках пилотного проекта. Предполагается, что по новым программам в 2023-2024 учебном году будут обучаться более 400 студентов.

«В существующей модели накопились существенные противоречия на базовом уровне образования, которые заключались в существовании бакалавриата. Рынок труда его так и не воспринял, с ним сложно было куда-то устроиться. В итоге получилось, что вместо четырех лет обучения и ускоренного выхода на рынок учились шесть. Новая модель, по сути, снимает это главное противоречие», — рассказал журналистам ректор ТГУ Эдуард Галажинский.

По его словам, программы для опережающей и ускоренной подготовки кадров для рынка труда ориентированы на обеспечение запроса конкретных предприятий и включение работодателей в образовательный процесс на всех этапах. В частности, с ними согласовывают результаты и содержание обучения, их представители участвуют в качестве преподавателей, экспертов, наставников. Также потенциальные работодатели организуют мероприятия на базе самого предприятия и участвуют в промежуточной и итоговой оценке.

Такие программы предполагают выход студентов на рынок труда на 2-3 курсе. При этом они продолжают учиться в процессе работы. Это будет возможно, если студенты получат в ходе учебы дополнительную микроквалификацию, например, после 2 курса студент может получить квалификацию химик-лаборант и начать работать, но при этом продолжать учиться и после 4 лет обучения получить квалификацию инженер-лаборант, а после 5 - химик-технолог.

Второй тип программ нацелен на подготовку специалистов к сложным, наукоемким, активно развивающимся отраслям и видам деятельности, способных к прикладным разработкам и исследованиям, в том числе междисциплинарным. Срок подготовки таких специалистов — 5 лет. Первые три года осваивается базовое профессиональное, в том числе междисциплинарное ядро. Четвертый год посвящен практической подготовке на площадке индустриального партнера. Пятый — постановке исследовательского навыка на реальных исследовательских проектах в лабораториях университета, базовой кафедре или лаборатории на предприятии.

«Университет давно экспериментирует с разными форматами образования. Для некоторых направлений, в которых мы внедрили эксперименты, там сложились команды, руководители программ, которые говорили о том, что существующая система работает не очень хорошо. Её нужно сделать лучше. Например, на факультете журналистики уже несколько лет формируют профессиональную школу и там студенты уже после второго года спокойно уходят работать в компании и продолжают обучаться. И у айтишников то же самое — это модель профессиональной школы. Поэтому в этом плане модель сложилась, мы её усовершенствуем и закрепляем на уровне стандарта для всей страны, — отметил проректор по образовательной деятельности ТГУ Евгений Луков. — Есть направления, которые будут меняться достаточно серьезно, например, химики или физикотехники. Там был 4-летний бакалавриат, он будет теперь 5-летним базовым высшим. Вот там как раз очень сильно добавляется проектная деятельность, практики, полугодовые стажировки на предприятиях-партнерах. Это программы, где разрыв с практикой и наукой будет ликвидирован за счет включения наших студентов в реальную профессиональную деятельность на 3-5 курсах. Система будет давать гибкие модели под разные запросы».

Также программы предполагают возможность ускоренного выхода на рынок по итогам получения «микроквалификации» на третьем-четвертом году обучения.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».