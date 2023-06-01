Эксперты расскажут томичам новости научного мира в формате ток-шоу

1 июня 2023 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В четверг, 8 июня, Информационный центр по атомной энергии проведет открытое мероприятие в формате ток-шоу — устный журнал «Язык Эйнштейна». По словам авторов, при создании программы они вдохновлялись передачей «Прожекторперисхилтон».

Устный журнал «Язык Эйнштейна» — мероприятие, в рамках которого трое представителей разных научных и технических направлений рассказывают о новостях и объясняют, в чём значимость того или иного события. За одно шоу участники успевают обсудить от 10 до 15 новостей из мира биологии, физики, химии, медицины и атомных технологий.

Приглашенными экспертами программы стали сооснователь Школы нескучного доклада Кристина Быкова, старший преподаватель отделения электронной инженерии ИШНКБ ТПУ Андрей Коломейцев, инженер Института химии нефти СО РАН Артём Нейфельд. В качестве комика выступает резидент стендап клуба «Томедия» Дмитрий Митькин.

«Большинство участников этого шоу — наши постоянные спикеры. Они старались подобрать новости из разных областей, которые могут в чём-то тематически пересекаться, чтобы получился живой диалог», — рассказали «Томскому Обзору» в пресс-службе ИЦАЭ.

Организаторы планируют проводить такие мероприятия чаще и выйти с форматом на большой научный фестиваль «Кстати», который пройдет с 14 по 17 сентября в Томске. В ИЦАЭ надеются, что в дальнейшем участие в шоу примут не только томские, но и иногородние эксперты.

Мероприятие стартует в 19.30 по адресу: площадь Ленина, 8, вход с торца, второй этаж. Вход свободный по предварительной регистрации по ссылке.

«Язык Эйнштейна» пройдет в рамках просветительского коммуникационного проекта «ИЦАЭ OPEN», в рамках которого проходят мастер-классы для школьников и студентов на научно-популярные темы, а также лектории, ток-шоу и интеллектуальные игры.

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