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В Томске с пятницы изменится схема движения по пр. Ленина

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В пятницу, 2 июня, в Томске временно изменится схема движения транспорта по пр. Ленина. Ограничение связано с ремонтом трубопровода, сообщает пресс-служба мэрии.

Предполагается, что измененная схема движения будет действовать с 23.00 пятницы, 2 июня, до 6.00 воскресенья, 4 июня и коснется автобусов и троллейбусов, проходящих по главному городскому проспекту.

Движение троллейбусов будет организовано следующим образом: маршрут № 1 «Приборный завод — пл. Ленина», маршрут № 2 «Черемошники — пл. Ленина», маршрут № 3 «ОКБ — пл. Ленина», маршрут № 6 «мкр. Радужный — пл. Ленина».

Автобусы маршрутов № 4, 12, 19, 23, 26, 30/33, 119, 141, 308, 118, 130, 150, 442, 443 и 112 от пл. Ленина в сторону пр. Кирова будут следовать по схеме: пл. Ленина — ул. Набережная р. Ушайки — пер. Батенькова — ул. Гагарина — пр. Фрунзе — пр. Ленина — далее по маршруту. На обратном пути вместо ул. Гагарина автобусы будут следовать по ул. Крылова.

Маршрутки № 8/9 (направление 9) от пр. Фрунзе к пл. Ленина будут курсировать по схеме: пр. Фрунзе — ул. Крылова — пер. Батенькова — пер. Пионерский — ул. Набережная р. Ушайки — пл. Ленина — далее по маршруту.

Автобусы № 5 и 131, двигаясь от пл. Ленина к пр. Фрунзе, поедут по ул. Набережная р. Ушайки — пер. Батенькова — ул. Гагарина, выезжая на привычный маршрут по пр. Фрунзе. В обратном направлении с пр. Фрунзе они будут сворачивать на ул. Крылова.

Все вопросы, связанные со схемой движения общественного транспорта, можно задать Центру организации и контроля пассажироперевозок по номерам: 28-29-05, 28-29-06.

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