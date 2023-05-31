В томской «Аэлите» пройдут показы документального фильма о Булгакове

Томский Обзор / Фото: 31 мая 2023 // Фото: aelitatomsk.ru

С 18 по 25 июня в зрелищном центре «Аэлита» томичи смогут посмотреть документальный фильм «Булгаков. Этот мир — мой!». Сюжет ленты основан на воспоминаниях, мемуарах, письмах самого писателя и его окружения, которые показаны через призму театра.

Как сообщают организаторы, фильм разбит на три этапа и показывает жизненный путь Михаила Булгакова с детства и до самой смерти. Из произведения зрители узнают ответы на вопросы: как автору, никогда не выезжавшему за рубеж, удалось влюбить в свои книги весь мир, что такое «театр Булгакова» и как писатель повлиял на новое поколение драматургов.

Лента транслирует не только творческую жизнь Михаила Булгакова, но и его взаимоотношениями с властью. Фильм показывает, как Сталин стал личным цензором Булгакова, «играя его судьбой, то приближая, то отдаляя от себя».

В ленте снялись драматург, писатель, историк Эдвард Радзинский, ведущий актер «Театра Романа Виктюка» и режиссер Дмитрий Бозин, актер, режиссер, телеведущий, педагог Павел Любимцев.

Показы пройдут 18, 24 и 25 июня в 17.00 по адресу: пр. Ленина, 78. Стоимость билетов: 200 рублей, купить их можно по ссылке.

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