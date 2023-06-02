В Томске пройдет летний фестиваль любви к кофе

2 июня 2023 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В воскресенье, 4 июня, в томской кофейне Rocket Coffee пройдет летний фестиваль «Ода! Кофе». Его гостей ждут вкусовые перформансы, дегустации и «секретная» выпечка.

«Решили проводить такое мероприятие, чтобы разделить с гостями нашу любовь к кофе! И устроить праздник для всех», — рассказали «Томскому Обзору» в Rocket Coffee.

Гости праздника смогут продегустировать различные виды кофе, купить кофейные зерна от семи разных обжарщиков («Сварщица», «Субмарина», Silky drum, Yankee Sierra и др.), дрип-пакеты и приспособления для приготовления напитка — от воронок и чайников до весов и термометров. Кроме того, участникам встречи предложат попробовать «секретную» выпечку от Rocket Coffee, холодный авторский спешл и меню с джезвой.

Одним из самых интересных событий фестиваля станет вкусовой перформанс. Его гостям сначала расскажут о терруаре кофе (влиянии климата, в котором росли кофейные зерна, на вкус готового напитка — прим. ред.), а после шеф-бариста кофейни проведет неспешную дегустацию.

«На столе будут собраны дескрипторы воплоти: фрукты, ягоды, орехи, специи и прочие представители вкусового многообразия кофе. Далее каждый гость собирает из продуктов свою „вкусовую тарелку“, по которой наш шеф-бариста Яна подберет и заварит зерно именно с таким профилем», — сообщают организаторы.

Фестиваль пройдет с 10.00 до 20.00 по адресу: ул. Герцена, 57. Вход бесплатный на все, кроме перформанса. Стоимость участия в нем — 1500 рублей по предварительной регистрации.

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