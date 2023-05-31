ОЭЗ «Томск» начнет строить инжиниринговый центр в 2023 году, не дожидаясь полного финансирования

31 мая 2023 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Особая экономическая зона «Томск» (ОЭЗ «Томск») в июне объявит конкурс на строительство инжинирингового центра, несмотря на то, что пока не располагает полным объемом финансирования, сообщил журналистам гендиректор ОЭЗ Константин Каминский.

«Тех денежных средств, которые передавались (при передаче полномочий по управлению ОЭЗ с федерального уровня на региональный — прим. ред.) на строительство незавершенных объектов, изначально не хватало на завершение. На сегодняшний момент на уровне губернатора принято решение возобновить строительство инжинирингового центра. Все деньги, которые есть — 1,5 млрд рублей — направить на его завершение», — сказал он.

При этом стоимость строительства составляет 2,2 млрд рублей. Пока окончательного решения об источнике средств для достройки нет, но поиск денег будет идти во время строительства. Предполагается, что средства могут быть выделены в рамках какой-либо государственной программы.

«Мы сейчас на стадии подписания внутренних документов, после чего в течение месяца будет объявлен конкурс по выбору подрядчика. Нормативный срок строительства — 2 года», — отметил Каминский.

Ранее сообщалось, что строительство экспоцентра и инжинирингового центра затормозила процедура передачи полномочий по управлению ОЭЗ «Томск» на региональный уровень. Данный процесс Минэкономразвития РФ начало в августе 2016 года и завершило только в январе 2020 года. ОЭЗ располагала 1,5 млрд рублей, при этом оба объекта были дороже этой суммы — в конце 2022 года их строительство оценивалось в 3 млрд рублей.

«В 2023 году может начаться строительство экспоцентра после прохождения госэкспертизы, по крайней мере я этого хочу. А начинать стройку инжинирингового центра, не имея полного финансирования, — это безумие», — говорил тогда Каминский.

В декабре 2021 года АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» получило положительное заключение на проектную документацию для начала строительства инжинирингового центра на территории ОЭЗ «Томск». Проект предусматривает строительство лабораторного корпуса с холодным складом металла и переходом. Общая площадь объектов составляет 21,17 тыс. кв. м.

Особая экономическая зона технико-внедренческого типа создана в Томске в 2005 году, расположена на двух площадках — на северной окраине города (вблизи Северного промузла) и на восточной (близ Академгородка). Томская ОЭЗ специализируется на четырех направлениях: IT и электроника, медицина и биотехнологии, новые материалы и нанотехнологии, а также ресурсосберегающие технологии. В ОЭЗ зарегистрировано 40 резидентов.

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