Томичей приглашают на открытые лекции об искусстве в городской среде

28 октября 2024 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба ТГАСУ

В среду, 30 октября, в Томском государственном архитектурно-строительном университете пройдут две лекции, посвященные применению различных видов современного искусства и светового дизайна в городской среде. Перед томичами выступят спикеры из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба ТГАСУ.

Мероприятия пройдут в рамках проекта «Сеть живых лабораторий Томска «Студгородок» и реализации эксперимента «Улица-Галерея». Первой перед томичами выступит Мария Туркина — искусствовед, урбанист, главный продюсер АНО «Центр поддержки и развития современного искусства «За Арт» из Санкт-Петерубрга. Она расскажет о видах современного искусства, предпосылках, примерах и эффектах его внедрения в городах РФ и за рубежом.

Вторая лекция будет посвящена теме «Свет, преображающий пространство города». Её прочтет светодизайнер, кандидат архитектуры, доцент Московского архитектурного института, основатель образовательного проекта «Лаборатория света» Анастасия Приходько. Она расскажет о светодизайне, как отдельном виде искусства, покажет примеры его интерьерного и экстерьерного использования.

Лекции пройдут с 14.00 до 16.00 в Зале заседаний ученого совета ТГАСУ во втором корпусе вуза на пл. Соляная, 2 (аудитория 303).

В пресс-службе уточняют, что спикеры примут участие в разработке арт-стратегии работы с улицей-галереей на территории кампуса ТГАСУ на ул. Партизанской.

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