В Томске пройдет кинопоказ и семинар к Дню памяти жертв политических репрессий

29 октября 2024 / Томский Обзор / Фото: Мемориальный музей "Следственная тюрьма НКВД"

В среду, 30 октября, в томском мемориальном музее «Следственная тюрьма НКВД» пройдет серия мероприятий, приуроченных к Дню памяти жертв политических репрессий.

Как уточняют организаторы, томичей ждет показ избранных фильмов из коллекции «Последний свидетель». Это проект, который сохраняет память о политических репрессиях советского периода на территории Томско-Нарымского региона.

Показ стартует в 16.00. Вход свободный.

В 18.00 в стенах музея стартует семинар «Поиск репрессированных родственников. С чего начать?». Его участники узнают о базовых направлениях поисков информации в государственных и ведомственных архивах России и стран бывшего СССР. Томичам расскажут об опыте взаимодействия с органами власти, отделами записи актов гражданского состояния и другими структурами, которые могут помочь в восстановлении истории семьи.

В День памяти жертв политических репрессий Мемориальный музей «Следственная тюрьма НКВД» будет открыт для посещения с 12:00 до 20:00.

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