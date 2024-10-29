18+
18+
РЕКЛАМА

В Томске пройдет кинопоказ и семинар к Дню памяти жертв политических репрессий

Город, Томские новости, память репрессии интересные новости Томска куда сходить историческая память ссылка В Томске пройдет кинопоказ и семинар к Дню памяти жертв политических репрессий

В среду, 30 октября, в томском мемориальном музее «Следственная тюрьма НКВД» пройдет серия мероприятий, приуроченных к Дню памяти жертв политических репрессий.

Как уточняют организаторы, томичей ждет показ избранных фильмов из коллекции «Последний свидетель». Это проект, который сохраняет память о политических репрессиях советского периода на территории Томско-Нарымского региона.

Показ стартует в 16.00. Вход свободный.

В 18.00 в стенах музея стартует семинар «Поиск репрессированных родственников. С чего начать?». Его участники узнают о базовых направлениях поисков информации в государственных и ведомственных архивах России и стран бывшего СССР. Томичам расскажут об опыте взаимодействия с органами власти, отделами записи актов гражданского состояния и другими структурами, которые могут помочь в восстановлении истории семьи.

В День памяти жертв политических репрессий Мемориальный музей «Следственная тюрьма НКВД» будет открыт для посещения с 12:00 до 20:00.

16+

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В конце октября томичи услышат одного из самых известных неоклассиков страны

8 октября 2024
Томские новости

Дефицит семян пшеницы может сложиться в Томской области из-за плохого качества урожая

28 октября 2024
Рассказано

Рыбоведение. Как осетру выплыть из Красной книги

29 октября 2024
Томские новости

В Томске задержали мужчину, который стрелял по самокатчикам из обреза

16 октября 2024
Томские новости

Томские ученые помогли выяснить причину вымирания древних бизонов

3 октября 2024
Томские новости

О важности Васюганских болот расскажут томичам на лекции в «Кабинете Пушкинского»

16 октября 2024
Город

Анатомия Томска. Городские оазисы

9 октября 2024
Интервью

Мой домик. Как учитель из Иркутска Юлия Железнова вместе со школьниками восстанавливает детали для деревянных зданий

4 октября 2024
Томские новости

Томичей приглашают на благотворительную книжную распродажу в «Дом искусств»

13 октября 2024