Трамвай сошел с рельсов на пр. Комсомольском в Томске
31 мая 2023 / Томский Обзор / Фото: УМВД по Томской области
Сегодня утром, 31 мая, в Томске во время движения сошел с рельсов трамвай, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 8.43 в районе дома на Комсомольском проспекте, 70. В результате трем пассажирам: двум женщинам пожилым женщинам и мужчине 1979 года рождения была оказана разовая медицинская помощь.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».