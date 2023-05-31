Трамвай сошел с рельсов на пр. Комсомольском в Томске

Сегодня утром, 31 мая, в Томске во время движения сошел с рельсов трамвай, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 8.43 в районе дома на Комсомольском проспекте, 70. В результате трем пассажирам: двум женщинам пожилым женщинам и мужчине 1979 года рождения была оказана разовая медицинская помощь.



Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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