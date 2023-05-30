18+
18+
РЕКЛАМА

Двое погибли при столкновение BMW и грузовика на трассе в Томской области

Происшествия, Томские новости, авария ДТП врезались пострадали сводка происшествий жесть Томска интересные новости Двое погибли при столкновение BMW и грузовика на трассе в Томской области

Сегодня, 30 мая, в Томской области столкнулись BMW X5 и грузовик IVECO с полуприцепом, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 14.30 на седьмом километре трассы «Первомайское — Белый Яр». По предварительным данным, столкновение произошло в момент обгона, когда легковой автомобиль пытался объехать поворачивающих налево попутный грузовик.

В результате ДТП погибли водитель и пассажир BMW.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Интеллектуальный финал. В Томске завершился очередной сезон проекта «IT-Старт»

23 мая 2023
Томские новости

Томские ученые усовершенствовали новый тип молекул, перспективных для терапии рака

4 мая 2023
Томские новости

Более 20 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

7 мая 2023
Томские новости

Томичам расскажут о вкладе животных в победу в Великой Отечественной войне

8 мая 2023
Томские новости

«ЮВТ Аэро» в начале июня запустит рейс из Томска в Иркутск

10 мая 2023
Томские новости

ТГАСУ обследует ценность объектов культурного наследия в Томской области

26 мая 2023
Томские новости

Документальный фильм о создании томского сериала «Соцсети» можно посмотреть онлайн

24 мая 2023
Томские новости

МТС вышла на рынок фиксированной сети в Томской области

12 мая 2023
Томские новости

На Университетском озере появятся новые плавучие домики для уток

26 мая 2023