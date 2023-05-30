Двое погибли при столкновение BMW и грузовика на трассе в Томской области

30 мая 2023 / Томский Обзор / Фото: УМВД по Томской области

Сегодня, 30 мая, в Томской области столкнулись BMW X5 и грузовик IVECO с полуприцепом, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 14.30 на седьмом километре трассы «Первомайское — Белый Яр». По предварительным данным, столкновение произошло в момент обгона, когда легковой автомобиль пытался объехать поворачивающих налево попутный грузовик.

В результате ДТП погибли водитель и пассажир BMW.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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