Томский проект «ЛесПросвет» стал обладателем национальной премии «Наш вклад»

Томский Обзор / Фото: 30 мая 2023 // Фото: tomsk.gov.ru

Проект «ЛесПросвет» томской компании «Сибирский кедр» стал победителем национальной премии «Наш вклад» в номинации «Средний бизнес». Кроме того, эко-фабрика получила статус Партнера национальных проектов, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Национальной премии «Наш вклад» удостоено семь компаний, чьи проекты признаны лучшими. Помимо томичей в число победителей вошли ПАО «Сбербанк» в номинации «Госкорпорации и госкомпании», ООО «Корпоративный центр ИКС 5» («Крупный бизнес. Сетевой»), МХК «ЕвроХим» («Крупный бизнес. Регион»), ООО «Киберпротект» («Малый бизнес»), благотворительный фонд «Женщины за жизнь» («НКО») и «Национальная спутниковая компания» («Партнер года»).

Цель социального экологического проекта «ЛесПросвет» направлен на восполнение пробелов на карте лесов и экопросвещение. За пять лет его истории высажено 75 тыс. деревьев на 25 га, а приживаемость саженцев составила 95%. У проекта есть собственный хвойный питомник, саженцы из которого используют для озеленения и обучения.

Авторы проекта реализуют также экопросветительское направление «КедрДетям» — проводят «лесные» уроки в детских учреждениях.

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