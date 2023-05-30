Фонд «Обыкновенное чудо» приглашает томичей на семейный праздник

В четверг, 1 июня, в Городском саду Томска пройдет семейный праздник фонда «Обыкновенное чудо». На мероприятии томичи смогут пожертвовать деньги на лечение тяжелобольных детей, сообщают организаторы.

Гостей праздника ждет музыкальная программа от барабанного шоу Percussion project, школы танцев «Юди», студии джазового вокала «Рэгтайм», «Чудо-хора», народного ансамбля танца «Вавилон» и других коллективов.

Кроме того, на мероприятии будут работать благотворительная ярмарка изделий ручной работы, точки аквагрима и косоплетения, мастерская по росписи пряников. Вырученные с ярмарки средства пойдут на курс реабилитации для 4-летнего Никиты Криулько. Также требуется собрать 150 тысяч рублей на оздоровительный массаж для 15 подопечных фонда с ДЦП, аутизмом и синдромом Дауна.

Мероприятие подведет итог трехмесячному марафону благотворительного фонда. Акция проходит уже в 17-й раз. В Томске и области было организовано более 20 различных благотворительных мероприятий: концерты, мастер-классы ярмарки. Помощь получили 55 подопечных фонда. По словам представителей фонда, это адресная финансовая поддержка на приобретение технических средств реабилитации и прохождение курсов лечения, а также авиабилеты, чтобы добраться к месту операций и обследований в столичные клиники.

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