В Томске снимают мультсериал об ученых

Томский Обзор / Фото: 30 мая 2023 // Фото: planeta.ru

Томская студия моушн-дизайна ARTMOTION работает над пилотным выпуском детского анимационного сериала «Обратная задача» о российских изобретателях. Средства на создание первой серии авторы собирают на платформе Planeta.ru.

«Обратная задача» — детский комедийный анимационный 3D сериал о российских ученых, инженерах и первооткрывателях. Авторы стараются создать мир, где «слова „ученый“ и „наука“ не пугают детей, а встают рядом, незаметно подходят и пытаются увлечь ребенка». Главные герои сериала пазлы Би и Бо вдохновленные миньонами — героями одноименного популярного мультфильма. Они не говорят и служат комик-релифами, которые оттеняют появляющихся в кадре ученых

Пилотная серия посвящена российскому изобретателю Ипполиту Романову, по проекту которого в 1899 был построен электромобиль.

«Подобного контента не так много, поэтому, я думаю, его заберут практически все российские онлайн площадки. Если будет сезон готов, то и телеканалы заберут», — отметил глава студии Дмитрий Мартиросьян.

На создание пилотного выпуска авторы планируют собрать 450 тыс. рублей. Средства пойдут на оплату работу аниматорам, и постпродакшн серии мультфильма: звуковые эффекты, 2D графику, дикторскую озвучку и стоковую музыку. Авторы заявляют, что у них уже анимирована половина проекта и смоделированы большая часть требуемых атрибутов графики.

Оформить пожертвование можно на платформе Planeta.ru по ссылке. За пожертвование от определенной суммы можно получить благодарность от команды (электронную или письменную), постер, беспроводные наушники, картхолдер и упоминание в титрах.

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