18+
18+
РЕКЛАМА

Томичи могут принять участие в гаражной распродаже в пользу котиков

Конкурсы и акции, Томские новости, волонтеры гаражная распродажа интересные новости Томска помощь котикам Томичи могут принять участие в гаражной распродаже в пользу котиков

Томичей приглашают принять участие в гаражной распродаже в котокафе Cat Space, организованной совместно с зоозащитным сообществом «Колыбель Дианы».

«Гаражная распродажа — повод устроить уборку, расхламиться, дать вторую жизнь вещам, приобрести что-то нужное для себя и помочь „Колыбель Дианы“ и нашему заМУРчарельному пространству», — сообщают организаторы в группе мероприятия «ВКонтакте».

Томичам предлагают принести самые разнообразные вещи, которые потом будут проданы на распродаже. Все вырученные с мероприятия средства пойдут на помощь в содержании питомцев котокафе и «Колыбели Дианы».

На распродажу принимаются:

Нельзя приносить старое, одежду в катышках, с пятнами, потрескавшиеся ремни и сумки, ношеные носки или чулки, нижнее и постельное бельё.

Подготовка к гаражной распродаже в CatSpace продолжается. Известно, что она пройдет летом, однако, точная дата пока не называется.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

На Университетском озере появятся новые плавучие домики для уток

26 мая 2023
Томские новости

Томские структуры Интер РАО в 2023 году вложат более 2 млрд рублей в ремонт энергокомплекса и теплосетей

24 мая 2023
Томские новости

Интеллектуальный финал. В Томске завершился очередной сезон проекта «IT-Старт»

23 мая 2023
Томские новости

В Томске прошел парад Победы

9 мая 2023
Томские новости

«Ростелеком» построил оптику для системы хранения газа в поселке Томской области

23 мая 2023
Томские новости

В томском питомнике посеют 2 тонны семян кедра

19 мая 2023
Томские новости

Жители Кандинки узнали о возможностях оптики «Ростелекома»

16 мая 2023
Томские новости

Чистота и порядок: компания «Сибагро» провела экологическую акцию на роднике в Светлом

23 мая 2023
Томские новости

В конце мая жители ряда домов Кировского района Томска останутся без воды

15 мая 2023