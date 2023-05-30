Томичи могут принять участие в гаражной распродаже в пользу котиков

Томский Обзор / Фото: 30 мая 2023 // Фото: vk.com/catspacetomsk

Томичей приглашают принять участие в гаражной распродаже в котокафе Cat Space, организованной совместно с зоозащитным сообществом «Колыбель Дианы».

«Гаражная распродажа — повод устроить уборку, расхламиться, дать вторую жизнь вещам, приобрести что-то нужное для себя и помочь „Колыбель Дианы“ и нашему заМУРчарельному пространству», — сообщают организаторы в группе мероприятия «ВКонтакте».

Томичам предлагают принести самые разнообразные вещи, которые потом будут проданы на распродаже. Все вырученные с мероприятия средства пойдут на помощь в содержании питомцев котокафе и «Колыбели Дианы».

На распродажу принимаются:

одежда (новая или в отличном состоянии);

украшения и аксессуары (бижутерия, платки и шарфы, очки, пояса и ремни, сумки, браслеты, кулоны, серьги и т.д.);

косметика (новая, либо б/у, но то, что можно гигиенично использовать — духи, лаки для ногтей, средства для волос и т.п.);

всё для дома и уюта (фоторамки, свечи, посуда, пазлы, настольные игры, предметы интерьера, декоративные вазы, плечики, вешалки, шкатулки для хранения и т.д.);

канцелярия (товары для творчества, новые блокноты, ручки, карандаши, пеналы, фотоальбомы и т.п.);

книги.

Нельзя приносить старое, одежду в катышках, с пятнами, потрескавшиеся ремни и сумки, ношеные носки или чулки, нижнее и постельное бельё.

Подготовка к гаражной распродаже в CatSpace продолжается. Известно, что она пройдет летом, однако, точная дата пока не называется.

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