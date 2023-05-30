Производитель БАДов и лечебной косметики «Биолит» начал строительство завода за 250 млн руб. в Томске

Томский Обзор / Фото: 30 мая 2023 // Фото: biolit.shop

ООО «Биолит» (производитель БАДов и лечебной косметики) начало строительство собственного производственного корпуса на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Томск» стоимостью 250 млн рублей, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу компании.

Окончание строительства запланировано на третий квартал 2024 года. Площадь комплекса составит 5,8 тыс. кв. метров. Административная часть здания будет трехэтажной, производственная — двухэтажной.

В новый корпус компания перенесет часть имеющегося производство с арендуемых площадей Института химии нефти СО РАН. В будущем возможно строительство второй очереди для переноса производства со всех площадок, располагающихся в Томской области — компания также ведет деятельность на площадях в поселке Корнилово под Томском (там располагаются склады и два цеха).

«Стоимость нового корпуса — 250 млн рублей, проектная мощность — порядка 10 млн упаковок в год, однако производим мы пока примерно 3 млн упаковок, ориентируясь на потребности рынка. В случае увеличения спроса мы готовы нарастить производство довольно оперативно», — сообщили в пресс-службе.

«Биолит» получил статус резидента ОЭЗ «Томск» в 2021 году. Компания основана в 1991 году учеными Института химии нефти СО РАН. Компания производит биологически активные добавки (БАД), лечебную косметику, пищевые продукты из растительного сырья.

По данным аналитической ЕГРЮЛ, владельцами компании являются Валентина Буркова (67% долей), Екатерина Кураколова (12%), Виктор Баранник (11%) и Валерий Сергун (10%).

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».