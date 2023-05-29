В Томске появилось граффити, вдохновленное работами художника Бориса Зворыкина
29 мая 2023 / Томский Обзор / Фото: Первый музей славянской мифологии
На стене рядом с Первым музеем славянской мифологии на прошлой неделе появилось тематическое граффити. Автором работы стал красноярский художник Вадим Null, сообщают в музее.
По словам организаторов, на граффити Вадима вдохновила лимитированная серия фарфоровых тарелок по эскизам известного иллюстратора сказок Бориса Зворыкина, которая экспонируется в музее на выставке «Боги и герои Древней Руси».
«В работе Вадима современный орнамент переплетается с орнаментальным оформлением в русском стиле», — говорится в сообщении.
Граффити располагается за зданием музея у подножья Воскресенской горы.
Фарфоровые тарелки с иллюстрациями известного художника Бориса Зворыкина
Красноярский художник Вадим Null за работой
Фото: предоставлено Первым музеем славянской мифологии
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».