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В Томске появилось граффити, вдохновленное работами художника Бориса Зворыкина

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На стене рядом с Первым музеем славянской мифологии на прошлой неделе появилось тематическое граффити. Автором работы стал красноярский художник Вадим Null, сообщают в музее.

По словам организаторов, на граффити Вадима вдохновила лимитированная серия фарфоровых тарелок по эскизам известного иллюстратора сказок Бориса Зворыкина, которая экспонируется в музее на выставке «Боги и герои Древней Руси».

«В работе Вадима современный орнамент переплетается с орнаментальным оформлением в русском стиле», — говорится в сообщении.

Граффити располагается за зданием музея у подножья Воскресенской горы.

Фарфоровые тарелки с иллюстрациями известного художника Бориса Зворыкина
Фото: Первый музей славянской мифологии

Красноярский художник Вадим Null за работой
Фото: Первый музей славянской мифологии

Фото: предоставлено Первым музеем славянской мифологии

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