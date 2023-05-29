На Воскресенской горе в Томске пройдет благотворительная выставка кошек

29 мая 2023 / Фото: предоставлено организаторами

В субботу, 3 июня, в Томске на Воскресенской горе пройдет благотворительная ярмарка-раздача животных. На мероприятии томичи смогут выбрать себе котят в возрасте от 2 до 5 месяцев, взрослых и породистых кошек.

Гостей ярмарки, организованной приютом «Мягкие лапки», ждут мастер-класс по созданию книжной закладки из природных материалов и лекция руководителя благотворительного фонда «Ирма» Ирины Волковой о важности стерилизации животных. Кроме того, на ярмарке будет присутствовать ветеринарный врач. Все, взявшие питомца с выставки, смогут получить у него консультацию.

Организаторы уточняют, что в рамках ярмарки будет работать гаражная распродажа, где можно будет купить вещи, аксессуары, картины и книги. Средства от продажи пойдут на корм и лекарства подопечным приюта. Все желающие также могут принести питание и подарки питомцам. Гости мероприятия получат купоны на скидку в зоомагазин.

«Так как пушистиков становится все больше и больше, будем очень рады лоткам, желательно новым. Подобранный питомец должен пройти двухнедельный карантин, в связи с этим, очень нуждаемся в клетках № 2,3,4,5 для животных, переноски тоже нужны возить подопечных ветклинику», — говорится в сообщении.

Посетители, желающие забрать животное, должны принести с собой паспорт и переноску. Организаторы оформят договор. Все новые хозяева получат сертификаты на льготную стерилизацию.

«Томичи, приютившие животное, должны будут сделать фотоотчет из дома и сообщить о состоянии пушистика. Если он не приживется, то мы заберем его обратно», — отметила Лариса Прохорова.

Ярмарка будет работать с 12.00 до 18.00 на Воскресенской горе по адресу: ул. Бакунина, 3. В случае дождя животных переместят в комфортное помещение внутри Музея истории Томска.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».