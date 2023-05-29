18+
18+
РЕКЛАМА

На Университетском озере установили новые плавучие домики для уток

Городское благоустройство, Креативный город, Природа, Томские новости, университетское озеро домики для уток родники томск новости интересное На Университетском озере установили новые плавучие домики для уток

Вчера, 28 мая, на Университетском озере Томска установили два новых плавучих домика для уток и утят. Построили их в столярном цехе Томского государственного университета, а украсили ученики четвертого класса гимназии «Томь». Установкой домиков занимались аквалангисты клуба «Наяда» ТУСУРа.

На берегу озера организаторы разместили информационный стенд «Утки Университетского озера». Из него посетители узнают о том, что едят водоплавающие в природе, чем и как их можно подкармливать.

Фото: Серафима Кузина

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Суд обязал ТДСК обеспечить ЖК на берегу Томи парковками по правилу «одно машиноместо на квартиру»

12 мая 2023
Томские новости

В «Ночь музее» Томский политех представит новую экскурсию и книгу фотографиями Томска 60-х годов

17 мая 2023
Томские новости

В Томске экоцентр «Чистого мира» на Лесном может закрыться

25 мая 2023
Томские новости

Томские школьники смогут попробовать себя в роли реставраторов и археологов

26 мая 2023
Томские новости

Умер известный томский блогер Александр Сакалов

15 мая 2023
Томские новости

«ЮВТ Аэро» в начале июня запустит рейс из Томска в Иркутск

10 мая 2023
Томские новости

Томичей приглашают на арт-ночь в Музей славянской мифологии

4 мая 2023
Томские новости

В центре Томска ограничат движение из-за Крестного хода

15 мая 2023
Томские новости

Томичей приглашают на уборку будущего арт-пространства «Посохинский дворик»

26 мая 2023