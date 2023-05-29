На Университетском озере установили новые плавучие домики для уток
29 мая 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина
Вчера, 28 мая, на Университетском озере Томска установили два новых плавучих домика для уток и утят. Построили их в столярном цехе Томского государственного университета, а украсили ученики четвертого класса гимназии «Томь». Установкой домиков занимались аквалангисты клуба «Наяда» ТУСУРа.
На берегу озера организаторы разместили информационный стенд «Утки Университетского озера». Из него посетители узнают о том, что едят водоплавающие в природе, чем и как их можно подкармливать.
Фото: Серафима Кузина
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».