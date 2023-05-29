Авторы выставки «Рудник Днепровский» проведут бесплатную экскурсию для томичей

29 мая 2023 / Томский Обзор / Фото: Мемориальный музей «Следственная тюрьма НКВД»

Завтра, 30 мая, в музее «Следственная тюрьма НКВД» пройдет экскурсия по выставке «Рудник Днепровский. Художественное исследование». Её проведут авторы экспозиции — томские художники Лукия Мурина и Николай Исаев.

Как уточняют организаторы, на выставке представлены графические и живописные работы, созданные во время экспедиции Музея истории ГУЛАГа на место расположения бывшего лагеря и рудника «Днепровский» в 2021 году, а также лагерные артефакты из коллекции музея.

Экспозиция представляет собой результат творческого исследования лагерно-промышленного комплекса и жизни томича Всеволода Пепеляева (сына подполковника русской армии, генерал-лейтенанта Белой армии Анатолия Пепеляева), который провел там 9 лет.

Выставка состоит из двух блоков. Первый посвящен индустриальному ландшафту Магаданской области — территории бывшего лагеря Днепровский, вторая — истории жизни томича Всеволода Пепеляева. Экспозиция включает печатную графику, живопись, фроттажи, снятые с поверхностей лагерных построек и видеодокументацию этого процесса, а также ассамбляж, в котором собрано много разных техник: живопись на холсте и дереве, гуммиарабиковая печать, графика.

Как шла работа над экспозицией читайте в нашем материале.

Экскурсия пройдет с 18.30 до 20.00 музее «Следственная тюрьма НКВД» по адресу пр. Ленина, 44. Вход бесплатный, по предварительной регистрации.

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