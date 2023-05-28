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Завтра в Томске перекроют движение на участке ул. 19 Гв. Дивизии

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Завтра, 29 мая, в Томске будет перекрыт проезд по ул. 19 Гв. Дивизии на участке от ул. 19. Гв. Дивизии, 15 до ул. Ф. Лыткина, 28, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение связано с прокладкой сети водоснабжения и продлится с 9.00 понедельника, 29 мая, до 10.00 среды, 31 мая.

В это время движение на указанном участке будет осуществляться в соответствии с временными знаками.

Томичей учитывать эту информацию при планировании передвижений по городу.

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