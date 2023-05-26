Завтра томичей ждут грозы и град

26 мая 2023 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Завтра, 27 мая, томичей ждет ухудшение погоды, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«Местами ожидаются гроза, град и усиление ветра до 23 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей просят соблюдать меры предосторожности: не находиться вблизи деревьев, ЛЭП и слабо закрепленных конструкций.

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