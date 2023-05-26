На Университетском озере появятся новые плавучие домики для уток

26 мая 2023 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

В воскресенье, 28 мая, на Университетском озере Томска будут установлены два новых плавучих домика для уток и утят. Как сообщают авторы инициативы, первые домики плавали здесь еще с 2011 года, но один из них дважды тонул осенью прошлого года.

«Такие строения необходимы уткам для безопасного отдыха на воде, а утятам — для отдыха после тренировочных заплывов», — рассказала один из авторов акции Олеся Назарова.

Изготовили домики в столярном цехе Томского государственного университета, украсили рисунками ученики четвертого класса гимназии «Томь», а устанавливать будут аквалангисты клуба «Наяда» ТУСУРа. Рядом с ними организаторы разместят информационный стенд «Утки Университетского озера». Из него посетители узнают о том, что едят водоплавающие в природе, чем и как их можно подкармливать.

«Материалы для стенда подготовлены волонтерским проектом «Родники Томска» совместно с Томским отделением Союза охраны птиц России. Финансовую поддержку для печати и изготовления оказали ученики и родители школьников гимназии «Томь», — отметила Олеся Назарова.

Почитать подробнее о том, как волонтеры благоустраивают томские родники, читайте в нашем материале.

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