В издательстве ТГУ вышла первая репринтная книга к 145-летию вуза

26 мая 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В издательстве Томского государственного университета вышла новая репринтная книга «Первый университет в Сибири», напечатанная к 145-летию вуза. Ее презентация прошла накануне юбилея, 25 мая, в книжном магазине «Страница №...» Научной библиотеки ТГУ.

Издание «Первый университет в Сибири» является совместной работой издательства ТГУ и Научной библиотеки университета. Оно воспроизводит публикацию 1889 года и содержит сведения о первых профессорах Томского университета, материалы по случаю его открытия в 1878 году с описанием главного корпуса, а также текст первой прочитанной в стенах университета лекции профессора Сергея Коржинского «Что такое жизнь».

Репринтное издание «Первый университет в Сибири», выпущенное к 145-летию вуза Фото: Серафима Кузина

«Книга будет интересна, конечно же, научным сотрудникам, которые изучают историю, но, мне кажется, не меньше внимание она привлечет и томичей. Это первое издание первого университета Сибири, поэтому оно уже само по себе ценно. В нем любой может прочитать первые лекции, описания университетских зданий и биографии профессоров, фамилии которых мы можем освежить в памяти, и узнать, как же и кем организовывался это университет», — сообщил «Томскому Обзору» директор Издательского дома ТГУ Олег Петрин.

Директор Издательского дома ТГУ Олег Петрин Фото: Серафима Кузина

Он подчеркнул, что эта книга — первый репринт, созданный издательством ТГУ в количестве 250 экземпляров. Главное его отличие от других изданий — в технологии: для начала снимается копия с оригинала, а затем дизайнер создает макет, максимально соответствующий подлиннику. По словам Олега Петрина, именно в этом состояла главная сложность — необходимо было найти специальную бумагу жёлтого цвета.

Фото: Серафима Кузина

Приобрести репринтное издание можно в книжном магазине «Страница №...» Научной библиотеки ТГУ за 850 рублей, а также в скором времени — на сайте. Отмечается, что Издательский дом продолжить работу над подобными книгами. Как сообщил Олег Петрин, уже в конце 2023 года планируется выпустить репринтный телефонный справочник Томска, сохранившийся с дореволюционных времен.

Фото: Серафима Кузина

«Чтение первоисточников исключительно важно. Любой пересказ — это личное восприятие писателя, автора, а здесь та истина, благодаря которой можно понять, что было на самом деле. Сегодня нам зачитали слова Флоринского, по сути, — это некое прикосновение к истине университетского образования. Поэтому, я считаю, что нужно читать первоисточники, а не пересказы», — сообщил президент ТГУ Георгий Майер.

Президент ТГУ Георгий Майер Фото: Серафима Кузина

В своем выступлении он также отметил, что к следующему, 150-летнему, юбилею ТГУ будет издана книга о деканах университета:

«В этом году, я думаю, наш юбилей задумывался как преамбула к глобальному, 150-летнему, юбилею Томского университета, к которому уже готовится большой круг издательских проектов, в том числе Научная библиотека работает над исследованием под названием „Деканы ТГУ“, где будет рассказано примерно о 250 деканах. Собственно говоря, сейчас поставлена задача к следующему юбилею завершить этот проект и написать историю университете через персоналии их деятельности».

Фото: Серафима Кузина

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