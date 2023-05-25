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В июне из Томска начнут летать прямые рейсы в Нижний Новгород

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С пятницы, 2 июня, авиакомпания «ЮВТ Аэро» начнет выполнять прямые рейсы из Томска в Нижний Новгород.

Как уточняет пресс-служба томского аэровокзала, полеты будут осуществляться два раза в неделю по понедельникам и пятницам.

«Рейс Томск — Нижний Новгород удобно стыкуется с рейсами в Астрахань и Казань, что дает путешественникам возможность расширить географию путешествий и выбирать удобное время вылета», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что рейсы выполняются субсидируются из регионального и федерального бюджетов.

Билеты в Нижний Новгород, а также трансферные билеты в Астрахань и Казань (со стыковкой в Нижнем Новгороде) можно приобрести на сайте авиакомпании, на официальном сайте томского аэропорта. Их стоимость составляет от 7 905 до 9 405 рублей.

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