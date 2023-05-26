Депутаты Томской облдумы обсудили вопросы престижа рабочих профессий и трудового воспитания в школах

26 мая 2023 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба "Томскнефтехима"

Систему образования Томской области в ближайшее время ждут новые вызовы. Об этом в своём докладе на заседании Законодательной Думы Томской области рассказала заместитель губернатора по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации Людмила Огородова.

— Отчет интересен, потому что он касается детей. Людмила Михайловна смогла системно выстроить доклад, который характеризует стадии развития: школы, техникумы, вузы. Очень важно было услышать, как траектория развития строится в настоящее время, но и, самое главное, в докладе были рассмотрены перспективы, что нас ждет в ближайшее время, какие будут изменения в системах образования и к чему это приведет, — отметил председатель комитета по экономической политике Законодательной Думы Томской области Виктор Власов.

Замгубернатора рассказала о механизмах и формах работы по патриотическому воспитанию в школе и необходимости такой работы в учреждениях среднего специального образования.

— Акцентировать внимание сейчас нужно на молодежной политике. В текущей мировой ситуации, при существующих вызовах важно понимать, как воспринимает все эти изменения молодое поколение. Поэтому необходимо уделять особое внимание патриотическому воспитанию, — подчеркнул Виктор Власов.

Особое внимание в отчете уделено переменам, которые ожидают систему высшего образования.

— Сейчас определены 5 пилотных вузов, в том числе и Томский госуниверситет, где будут реализовываться новые подходы в области высшего образования. Речь идет о том, что бакалавриат будет проходить в первой стадии инженерного образования. Затем будет специализированное образование, магистратура, а потом аспирантура. Предполагается, что уже с 2025 года все вузы должны перейти на такую систему. Это большой вызов, который будет перестраивать все вузы, — считает Виктор Власов.

В отчете детально отражены вопросы подготовки специалистов по запросу экономики. Дискуссию, в частности, вызвал вопрос возрождения престижа рабочих профессий и возвращения практики трудового воспитания в образовательных учреждениях. В первую очередь в школах.

— Совершенно очевидно, это позиция большинства экспертов и населения, что оно должно вернуться, прежде всего, в школу. Я думаю, что в ближайшее время по этому вопросу будут приняты решения. Поэтому система школьного образования и воспитания потребует дальнейшего обсуждения, — уточнила Оксана Козловская.

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