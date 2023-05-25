В Томской области жители могут получить две выплаты на газификацию жилья

Жители Томской области могут получить две выплаты на газификацию своих домовладений на общую сумму до 200 тыс. рублей. Соответствующие поправки в закон приняли депутаты Законодательной Думы Томской области на сегодняшнем заседании.

— Очень важный вопрос сегодня рассмотрен. У нас уже есть действующее законодательство по газификации Томской области, где население с определенным уровнем дохода получает сертификат на выполнение работ 50, 70 или 100 тыс. рублей. Есть категории — инвалиды ВОВ, к ним приравненные, жители блокадного Ленинграда, Севастополя, родители детей-инвалидов, им 100 тыс. выделяется без учета доходов, — отметил председатель комитета по труду и социальной политике Олег Правдин.

Он уточнил, что в соответствии с распоряжением Правительства РФ Томской области выделены средства на предоставлении субсидирование в размере 100 тыс. рублей на покупку и установку газоиспользующего оборудования и проведение работ при догазификации.

— Теперь максимальная сумма, которую может получить семья или домовладелец — 200 тыс. рублей. До 100 тыс. рублей из областного бюджета, еще 100 тысяч из федерального. Это не значит, что каждый, имеющий право на получение этой субсидии, получит 200 тысяч. Есть определенные требования к уровню доходов, льготным категориям. В соответствии с этим все, кто подпадают под возможность получения максимальной суммы — они её получат, — уточнила председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская. — Обратиться за ней могут и те, кто газифицировался в этом году. Они могут предоставить документы о затратах и получить поддержку.

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