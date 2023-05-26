Бюджет Томской области исполнен с профицитом в 2,2 млрд рублей

Томский Обзор / Фото: 26 мая 2023 // Фото: duma.tomsk.ru

По итогам 2022 года бюджет региона исполнен с профицитом 2 222,2 млн рублей. Об этом на прошедшем сегодня, 25 мая, заседании Законодательной Думы Томской области сообщил начальник регионального Департамента финансов Александр Феденев.

— История рассмотрения этого вопроса началась не сегодня. В апреле мы получили проект закона об исполнении бюджета за 2022 год. В мае бюджетно-финансовый комитет провел свое заседание, где принял решение о форме публичного рассмотрения данного отчета. Направили свое решение совету, совет Думы поддержал решение бюджетно-финансового комитета. Затем состоялись публичные слушания. После этого мы собрали предложения — всего их было 32 — которые поступили от жителей нашего региона. Там были вопросы, которые касались содержания, ремонта дорог, объектов образования, строительства, здравоохранения, был вопрос и по заработной плате бюджетников. Мы их направили губернатору и в совет Думы, — отметил заместитель председателя Законодательной Думы Томской области, председатель бюджетно-финансового комитета Александр Куприянец. — После этого, 18 мая, прошло заседание комитета, все заключения на данный законопроект получен. У нас нет оснований не поддержать этот документ в двух чтениях.

В свою очередь председатель Законодательной Думы Томской области отметила, что сегодня в большей степени идет речь о бюджете текущего года и проблемах, которые региону предстоит решить.

— Прежде всего, это касается сокращения объема госдолга. Задача такая поставлена. В 2023 году впервые был сформирован профицитный бюджет, именно потому, что мы все прекрасно понимаем, что нам надо снижать долговую нагрузку. Но без дополнительной поддержки из федерального бюджета решить эту задачу региону будет очень сложно. Поэтому нам предстоит совместно с администрацией, губернатором Томской области продолжать работу в этом направлении, — подчеркнула Оксана Козловская.

По итогам 2022 год доходы областной казны составили 95,5 млрд рублей. Относительно 2021 года этот показатель — 110,6%. Налоговые и неналоговые доходы получены в сумме 65 млрд рублей, еще 30,1 млрд рублей составили безвозмездные поступления.

Расходы областного бюджета в 2022 году — 93,3 млрд рублей, что составляет 102,8% к уровню 2021 года. Госдолг региона — 49,2 млрд рублей, или 75,3% к объему доходов без учета безвозмездных поступлений.

Бюджет сохранил социальную направленность. Большая часть расходов — 66% — приходится на социально-культурную сферу. Также средства были направлены на национальную экономику и охрану окружающей среды (16,3%), межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований (7,9%), жилищно-коммунальное хозяйство (4%), общегосударственные вопросы, средства массовой информации (3,5%), обслуживание государственного долга (1,3%), национальная оборона, безопасность и правоохранительная деятельность (1%).

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