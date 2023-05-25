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Новым председателем контрольно-счетной палаты Томской области назначена Ирина Жалонкина

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Новым председателем Контрольно-счетной палаты Томской области назначена Ирина Жалонкина. Её кандидатуру на прошедшем сегодня заседании единогласно поддержали депутаты Законодательной Думы региона.

Срок полномочий предыдущего председателя Контрольно-счетной палаты Алексей Пронькина истек 15 сентября 2022 года. По итогам работы, он получил награду Законодательной Думы Томской области — герб региона в серебряном исполнении. С сентября 2022 года велась работа по подбору нового председателя областной Контрольно-счетной палаты. 12 апреля губернатор Владимир Мазур предложил рассмотреть на этот пост Ирину Жалонкину. Глава региона представил её депутатам на прошедшем сегодня собрании.

— Мы хорошо знаем Ирину Юрьевну. Она достаточно много работала с думскими комиссиями и бюджетно-финансовым комитетом Думы при формировании бюджета, заслушивании отчетов администрации по его исполнению и т. д. Её хорошо знает предпринимательское сообщество, — отметила Оксана Козловская. — Сейчас Ирине Жалонкиной необходимо приложить все усилия и опыт, чтобы совместно с органами исполнительной власти работать над наполнением доходной части областного бюджета.


Ирина Жалонкина имеет два высших образования, ученую степень кандидата экономических наук, получает третье высшее образование в Томском государственном университете. С 2013 года она является заместителем руководителя Управления ФНС по Томской области.

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