Депутаты томской облдумы согласовали кандидатуру первого замгубернатора

Томский Обзор / Фото: 25 мая 2023 // Фото: duma.tomsk.ru

На прошедшем сегодня, 25 мая, заседании Законодательной Думы Томской области депутаты большинством голосов согласовали назначение Андрея Дунаева первым заместителем губернатора региона.

Кандидата парламентариям представил губернатор Владимир Мазур. Он подчеркнул, что Андрея Дунаева отличает «профессионализм, способность быстро осваивать новые направления деятельности, ответственный подход к решению поставленных задач».

— Впервые за 12 лет мы на собрании Думы рассматривали вопрос о согласовании назначения первого заместителя губернатора Томской области — Андрея Анатольевича Дунаева. Он будет обеспечивать межведомственное взаимодействие в администрации Томской области по всем вопросам внутренней политики. Человек достаточно хорошо известный в политических кругах. У него богатый опыт работы и в политике, и местном самоуправлении, — сообщила председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская.

Ранее Андрей Дунаев провел встречи с руководителями парламентских фракций, Советом Думы. В рамках сегодняшнего заседания состоялось тайное голосование, в ходе которого депутаты единогласно поддержали кандидатуру нового первого заместителя губернатора.

— Я думаю, что те встречи, которые накануне провел Андрей Дунаев, позволили получить единогласную поддержку депутатского корпуса. Я очень надеюсь, что с его приходом многие вопросы, прежде всего, взаимодействия органов законодательной и исполнительной власти, тоже получат новую динамику развития, — подчеркнула Оксана Козловская.

Кандидат на должность первого замгубернатора родился в 1977 году в Москве в семье военнослужащего. В 1997, окончив Московский государственный университет природообустройства, пять лет служил в Федеральной службе безопасности, завершив военную службу старшим следователем-криминалистом. В 2003-м получил второе высшее образование по специальности «юриспруденция», с отличием окончив Государственный университет управления. Последующие 20 лет практически вся профессиональная деятельность связана с юриспруденцией.

В 2014–2018 годах возглавлял администрацию Истринского муниципального района Московской области. С 2018-го возобновил адвокатскую практику, создав адвокатскую группу «АГД». Преподавал в Российском экономическом университете имени Плеханова и в Российском государственном социальном университете. Эксперт Народного фронта, заместитель председателя Комитета по интеллектуальной собственности Российского союза промышленников и предпринимателей, член Экспертного совета Национального агентства прямых инвестиций.

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