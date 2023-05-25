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Сотрудники «Газпромнефть-Востока» провели плановые противопожарные учения

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«Газпромнефть-Восток» провел плановые противопожарные учения на одном из производственных объектов на севере Томкой области.

Добровольные пожарные из числа сотрудников предприятия вместе с обслуживающим персоналом дожимной насосной станции, при участии Центра пожарной безопасности города Стрежевого последовательно отработали всю цепочку оперативно-тактических действий по устранению теоретической опасности на автономном активе. К учениям были привлечены 24 человека, представители трех подрядных организаций, три единицы техники и специальное оборудование.

— В данных учениях мы сосредоточились на развитии навыков персонала при возникновении нештатных ситуаций. При этом мы привлекли и специалистов подрядных организаций и компаний, специализирующихся на оказании помощи в экстренных случаях. Это позволяет чётко отработать последовательность действий в нештатных ситуациях у наших сотрудников для обеспечения безопасности инфраструктуры на нефтегазодобывающих промыслах, — отметил генеральный директор «Газпромнефть-Востока» Иван Раздобудько.

— Моя основная задача на производстве — проведение ремонта технологических установок дожимной насосной станции. В составе добровольной пожарной команды мы с коллегами проходим теоретическую подготовку на каждой рабочей вахте. Важно иметь знания, чтобы правильно себя вести в стрессовой ситуации. В связи с этим проведение практических тактических занятий, в которых участвуют и добровольные пожарные из числа нефтяников, и профессиональные специализированные подразделения, крайне важны для отработки и совершенствования совместных действий, — сказал слесарь по ремонту технологических установок участка технического обслуживания и ремонта трубопроводов, оборудования НГДП-4 Олег Костелецкий.

— Бытует такое мнение, что пожарные приезжают на пожар и начинают просто проливать горящий объект водой с разных сторон. На самом деле это всегда тактика и стратегия, которые прорабатываются в каждом конкретном случае, особенно на производственных объектах. Важно правильно расставить приоритеты, определить роли и задачи всех участников процесса, чтобы максимально быстро и эффективно ликвидировать опасность, — считает заместитель директора по оперативному реагированию центра пожарной безопасности города Стрежевого Антон Грицков.

Фото: пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

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