Томичей приглашают на уборку будущего арт-пространства «Посохинский дворик»

26 мая 2023 / Томский Обзор / Фото: ТРОО «Центр сохранения исторического наследия г. Томска»

В субботу, 27 мая, волонтеры ТРОО «Центр сохранения исторического наследия г. Томска» начнут благоустройство территории усадьбы В. М. Посохина. Здание является выявленным объектом культурного наследия.

«Василий Михайлович Посохин был владельцем второго по значимости книжного магазина в Томске. В этом доме родился и вырос его сын Михаил — выдающийся советский архитектор, спроектировавший много зданий в стиле советского модернизма в Москве», — сообщают организаторы.

Волонтерам предстоит очистить территорию от бурьяна, выкопать кустарники и сформировать ландшафт для будущих цветников. Принять участие в уборке приглашаются все желающие.

В дальнейшем здесь планируется посадить цветы и установить малые архитектурные формы. После чего состоится запуск арт-пространства «Посохинский дворик».

В рамках субботник будет работать селективный секонд «Любить, обожать», мастерская апсайклинга и экспериментального рукоделия.

Начало мероприятия в 12.00 по адресу: ул. Карташова, 2.

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