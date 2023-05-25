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В Томске до 20 июня перекроют движение в пер. П. Осипенко

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Движение транспорта будет ограничено в пер. П. Осипенко на участке от пер. Инструментального до ул. Нахимова в Томске, сообщает пресс-служба мэрии.

Перекрытие будет действовать до 20 июня. В это время АО «РТС» будет вести работы по замене трубопровода.

Движение транспорта будет осуществляться в соответствии с временными знаками, установленными на этом участке.

Томичей просят учитывать эту информацию при планировании передвижений по городу.

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