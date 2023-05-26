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Томские школьники смогут попробовать себя в роли реставраторов и археологов

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В начале июня в Томском областном художественном музее откроется художественно-археологическая мастерская для томских школьников «Загадка древних».

Как сообщают организаторы, в течение пяти дней дети смогут попробовать себя в роли археологов, реставраторов, дешифровщиков клинописи, художников-керамистов и актеров в театральной постановке. Авторами идеи стали художник-реставратор по керамике и преподаватель изобразительного искусства Ярослава Беспалова и керамист-технолог, музыкант и режиссёр Александр Беспалов. Они же и будут проводить смены.

«Идея возникла после проведения мастер-классов по реставрации керамики в музее — дети с большим интересом занимались, — рассказала „Томскому Обзору“ Ярослава Беспалова. — На сменах мы будем заниматься раскопками „древней“ керамики на площадке, имитирующей зону археологических изысканий, реставрацией найденных артефактов, расшифровкой секретов, которые также будут в раскопках. Кроме того, школьников ждет лепка керамического горшка по неолитической технологии и театрализованная постановка в теневом театре, которую ребята придумают во время смены».

Для участие в мастерской приглашаются дети от 8 до 12 лет. Первая смена пройдет с 5 по 9 июня, вторая — с 12 по 16 июня. По словам Ярославы, если «Загадка древних» вызовет достаточный интерес, то возможен запуск и последующих мастерских.

Площадка будет работать с 14.00 до 18.00. Стоимость участия: 6 500 рублей. Записаться можно по телефону 8 (3822) 51-41-06 (администратор музея) или написав Ярославе Беспаловой в WhatsApp по номеру: +7-913-823-68-23.

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