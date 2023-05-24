18+
18+
РЕКЛАМА

Томичей приглашают на масштабную высадку кедров

Конкурсы и акции, Томские новости, Экология, кедры интересные новости высадка экология природа растения Томичей приглашают на масштабную высадку кедров

В субботу, 27 мая, в Томском районе состоится акция по высадке кедров в лесу между Губино и Моряковским Затоном.

Мероприятие, организованное командой «ЛесПросвет», пройдет в 45 км от Томска. Его участники высадят 15 тыс. сосен на 5 гектарах леса.

Всех желающих к 9.30 около 10 корпуса Томского политехнического университета будет ждать автобус, который доставит к месту высадки деревьев. Те, кто поедут на личном транспорте, могут ориентироваться на геометку, а далее ехать по указателям на дороге. Организаторы рекомендуют заранее скачать карту, так как на месте посадки нет связи.

На акции, которая пройдет с 11.00 до 14.30, деревья будут сажать парами. Участников ждет полевая кухня и чай. Все, кто хочет присоединиться к мероприятию, должны заполнить форму.

Организаторы рекомендуют участникам одеваться в одежду, которую не жалко замарать. С собой, по возможности, нужно взять лопату и перчатки, а также кружку, тарелку и вилку.

Узнать о подробнее о сибирском кедре и его важности для региона можно в нашем спецпроекте Pínus sibírica.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томские ученые придумали новый способ получения активированного угля из отходов

24 мая 2023
Томские новости

«Ростелеком» обеспечил мобильной связью четыре населенных пункта Томской области

21 мая 2023
Томские новости

В Томске восстановили арт-заплатку у Каменного моста

19 мая 2023
Томские новости

Чистота и порядок: компания «Сибагро» провела экологическую акцию на роднике в Светлом

23 мая 2023
Томские новости

Гид по «Ночи музеев — 2023» в Томске: куда идем и что смотрим

18 мая 2023
Томские новости

В начале мая поезд Томск-Новосибирск будет ходить чаще

27 апреля 2023
Томские новости

В мэрии Томска произошли кадровые перестановки

16 мая 2023
Томские новости

На следующей неделе в Томске завершится отопительный сезон

4 мая 2023
Томские новости

В Томске пройдет выставка ретроавтомобилей

28 апреля 2023