Томичей приглашают на масштабную высадку кедров

24 мая 2023 / Томский Обзор / Фото: Анна Потехина, из архива издания

В субботу, 27 мая, в Томском районе состоится акция по высадке кедров в лесу между Губино и Моряковским Затоном.

Мероприятие, организованное командой «ЛесПросвет», пройдет в 45 км от Томска. Его участники высадят 15 тыс. сосен на 5 гектарах леса.

Всех желающих к 9.30 около 10 корпуса Томского политехнического университета будет ждать автобус, который доставит к месту высадки деревьев. Те, кто поедут на личном транспорте, могут ориентироваться на геометку, а далее ехать по указателям на дороге. Организаторы рекомендуют заранее скачать карту, так как на месте посадки нет связи.

На акции, которая пройдет с 11.00 до 14.30, деревья будут сажать парами. Участников ждет полевая кухня и чай. Все, кто хочет присоединиться к мероприятию, должны заполнить форму.

Организаторы рекомендуют участникам одеваться в одежду, которую не жалко замарать. С собой, по возможности, нужно взять лопату и перчатки, а также кружку, тарелку и вилку.

Узнать о подробнее о сибирском кедре и его важности для региона можно в нашем спецпроекте Pínus sibírica.

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